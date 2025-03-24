12 человек, которые сделали фото и только потом поняли, что были на волоске от смерти

Владимир Алтайцев

Фото с якобы газовой трубой фейк. Газ подают только по стальным трубам, а уж никак не по гофре. Автор чушь несёт А уж устраивать щиток ли, даже розетку в ванной комнате верх дебилизма - будешь мыться в ванне под душем, струя попадёт на розетку и ВСЁ!!!!!!!!!!!!! Это твоя последняя помывка в жизни. Были случаи дебилизма в квадрате или в кубе, когда дебилы, лёжа в ванне решили побриться электробритвой -руки мокрые, бритва падает в ванну с водой, и ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!! Последнее в жизни бритьё не завершилось.Нет человека в живых.Помню, как на меня знакомый смертно обиделся, когда я наотрез отказался ставить ему розетку в ванной комнате, что категорически запрещено согласно ПУЭ.