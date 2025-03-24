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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

  • мирас Закироув
    Зато в гроб положат  или в  саван завернут чистенькими😀12 человек, котор...
  • Sema
    Спасибо за интересную статью. Итог какой получается, сундук серебра по всей видимости полученный не правильным путем,...Сундук серебра 10...
  • владимир коверко
    😅😛😄😜Под поверхностью ...

12 человек, которые сделали фото и только потом поняли, что были на волоске от смерти

12 человек, которые сделали фото и только потом поняли, что были на волоске от смерти

Некоторые снимки, на первый взгляд, кажутся безобидными — красивые улитки, необычные растения, старые бутылки или живописный фон.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Фото  с якобы  газовой  трубой  фейк. Газ подают только по стальным  трубам, а  уж никак не по  гофре. Автор  чушь несёт  А  уж устраивать  щиток  ли, даже  розетку в ванной  комнате  верх дебилизма - будешь  мыться  в ванне  под душем, струя  попадёт на  розетку  и ВСЁ!!!!!!!!!!!!! Это твоя  последняя помывка  в жизни. Были случаи  дебилизма  в квадрате  или в кубе, когда  дебилы, лёжа  в ванне  решили побриться  электробритвой -руки мокрые, бритва падает  в ванну  с водой, и ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!  Последнее  в жизни бритьё  не  завершилось.Нет человека в живых.Помню, как на  меня  знакомый  смертно обиделся, когда  я  наотрез  отказался  ставить  ему розетку в ванной  комнате, что  категорически  запрещено  согласно ПУЭ.
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22 час.
мЗ
мирас Закироув
Зато в гроб положат  или в  саван завернут чистенькими😀
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19 час.
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