Некоторые снимки, на первый взгляд, кажутся безобидными — красивые улитки, необычные растения, старые бутылки или живописный фон.
12 человек, которые сделали фото и только потом поняли, что были на волоске от смерти
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Фото с якобы газовой трубой фейк. Газ подают только по стальным трубам, а уж никак не по гофре. Автор чушь несёт А уж устраивать щиток ли, даже розетку в ванной комнате верх дебилизма - будешь мыться в ванне под душем, струя попадёт на розетку и ВСЁ!!!!!!!!!!!!! Это твоя последняя помывка в жизни. Были случаи дебилизма в квадрате или в кубе, когда дебилы, лёжа в ванне решили побриться электробритвой -руки мокрые, бритва падает в ванну с водой, и ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!! Последнее в жизни бритьё не завершилось.Нет человека в живых.Помню, как на меня знакомый смертно обиделся, когда я наотрез отказался ставить ему розетку в ванной комнате, что категорически запрещено согласно ПУЭ.
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22 час.
мЗ
мирас Закироув
Зато в гроб положат или в саван завернут чистенькими😀
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19 час.
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