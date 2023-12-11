«Ъ»: В России хотят упростить покупку ИС зарубежных компаний, покинувших РФ

Правительство Российской Федерации предлагает внести изменения в порядок согласования сделок по продаже долей и акций иностранных компаний из «недружественных» стран, добавив к нему также права на объекты интеллектуальной собственности (ИС).
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