В Нижнем Новгороде обнаружено самое восточное на территории Русского государства XVI – XVII веков лютеранское кладбище

В Нижнем Новгороде археологи Межрегионального центра археологических исследований обнаружили одно из древнейших и самое восточное лютеранское кладбище на территории Русского государства конца XVI – XVII веков.
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