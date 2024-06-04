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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде обнаружено самое восточное на территории Русского государства XVI – XVII веков лютеранское кладбище

В Нижнем Новгороде обнаружено самое восточное на территории Русского государства XVI – XVII веков лютеранское кладбище

В Нижнем Новгороде археологи Межрегионального центра археологических исследований обнаружили одно из древнейших и самое восточное лютеранское кладбище на территории Русского государства конца XVI – XVII веков.

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