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Президент Казахстана собирается уходить с поста

Президент Казахстана собирается уходить с поста

Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал дату своего ухода с должности президента.В беседе с представителями СМИ казахстанский лидер признался, что собирается уходить с поста через несколько лет.

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Eduard
Вали уже седой пес!
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