Hh.ru: самая высокая зарплата среди регионов УрФО зафиксирована в ЯНАО

Ямал стал лидером среди регионов Урала, где по итогам третьего квартала 2026 года зафиксированы самые высокие зарплатные предложения.
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