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Настоящие злодеи или жертвы Netflix: как сериал "Оленёнок" о сталкинге спровоцировал новую "охоту на ведьм"

Настоящие злодеи или жертвы Netflix: как сериал "Оленёнок" о сталкинге спровоцировал новую "охоту на ведьм"

Сериал "Оленёнок" о сталкинге, основанный на реальных событиях, стал хитом Netflix. Однако после громкого успеха история получила продолжение в жизни: теперь все знают, кто преследовал главного героя, и травят сталкершу в сети, а женщина, называющая себя прототипом главной героини, даже подала в суд на Netflix.

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