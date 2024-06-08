Настоящие злодеи или жертвы Netflix: как сериал "Оленёнок" о сталкинге спровоцировал новую "охоту на ведьм"

Сериал "Оленёнок" о сталкинге, основанный на реальных событиях, стал хитом Netflix. Однако после громкого успеха история получила продолжение в жизни: теперь все знают, кто преследовал главного героя, и травят сталкершу в сети, а женщина, называющая себя прототипом главной героини, даже подала в суд на Netflix.