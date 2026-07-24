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Царьград

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Валиева восхитилась энергией Алисы Лью на Олимпиаде 2026 года

Валиева восхитилась энергией Алисы Лью на Олимпиаде 2026 года

Русская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями об Олимпиаде 2026 года, восхитившись выступлением Алисы Лью.

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