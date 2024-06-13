Пожар после ракетного удара под Киевом бушует уже сутки (ФОТО)

Огромный пожар на объекте врага у Киева после атаки свирепствует уже почти сутки: его пытаются остановить 250 человек (вчера речь шла о 150 пожарных), причем число единиц спецтехники увеличилось с 30 до 111 единиц.
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