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ММК расширяет систему экомониторинга – данные в Росприроднадзор будут передаваться автоматически

ММК расширяет систему экомониторинга – данные в Росприроднадзор будут передаваться автоматически

В доменном цехе Магнитогорского металлургического комбината завершается подготовка к внедрению автоматизированных измерительных систем контроля выбросов (АИС) на системах удаления дымовых газов и пыли литейных дворов доменных печей № 9 и 10.

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