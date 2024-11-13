Трамп назначил Маска и Рамасвами главами министерства по повышению эффективности

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что главами министерства по повышению эффективности правительства Штатов стали американский миллиардер Илон Маск и бывший участник предвыборной гонки Вивек Рамасвами.
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