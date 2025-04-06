Важный день 6 апреля: что в этот день запрещено делать, чтобы беды обошли дом стороной Ольга Безродняя6 апреля — это особая дата в православном календаре, поэтому категорически запрещается делать некоторые вещи, чтобы беды обошли дом стороной.