Криштиану Роналду отреагировал на свое исключение из состава «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу решения главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага не включать футболиста в состав команды на выездной матч 13-го тура чемпионата Англии с «Челси», который состоится в Лондоне 22 октября.