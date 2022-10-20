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Криштиану Роналду отреагировал на свое исключение из состава «МЮ»

Криштиану Роналду отреагировал на свое исключение из состава «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу решения главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага не включать футболиста в состав команды на выездной матч 13-го тура чемпионата Англии с «Челси», который состоится в Лондоне 22 октября.

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