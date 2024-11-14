СМИ: жертвой подрыва машины в Севастополе стал начштаба бригады ракетных кораблей

Валерий Транковский служил в Черноморском флоте с 2018 года. Утром 13 ноября на улице Шевченко в Севастополе в результате подрыва автомобиля погиб капитан первого ранга Валерий Транковский, заместитель командира и начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей ЧМФ РФ.
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