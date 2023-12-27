Эксперты назвали 5 новых видов оружия и боевой техники России, которым Западу на Украине нечего противопоставить Ирэн ОрлонскаяРоссийские военные эксперты сравнили оружие, которое используют Российская Федерация и члены альянса НАТО на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии