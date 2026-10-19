Точка зрения Автор: В. Панченко Есть гости, которые привозят с собой сувениры, а есть те, кто тащит в чемодане целый свод средневековых правил поведения для женщин.
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Свежие комментарии
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- ЮГ "Россия вам должн...
Автор прав, завезли в Россию психопатов из малоразвитых стран. Кто за это ответит?
Эти ржавые звери совсем оборзели, мрази триклятые, нах... ты приполз дерьмо поганое в НАШУ РОССИЮ??? Какая мразь тебя сюда пригласила? Свои "порядки" намыль и засунь бл... в жопу и вали нах... из России!!! А власть ети иху мать все толлераствует с этими ржавыми мразями из засразии и закавказья зверь , он и в Африке зверь!!! Их эволюция по Дарвину не коснулась, как были бл... дикими, так и остались зверями!!! ВЛАСТЬ УСЛЫШ СВОЙ КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ!!!! ПОШЛИ эти ржавые нах.... из России!!! Они нам никто, и звать их никак, пусть хрен сосут у ишака в засразии!!!!
Почему они в такси работают, а не на стройке?. Там и орать будет не на кого.
публичная порка подействовала бы на него отрезвляюще!!!И чтобы порола его наша Русская Баба!!!!
Давно пора объединятся и гнать этих приматов из России. Подгонять теплушки и на историчемкую родину в родной аул пасти ишаков. Это вонючее отродье совсем оборзело.
За такое поведение сразу депортировать и на 50 лет запретить въезд в Россию. И сразу пылу у них поубавится.
В Польше протесты в Литве протесты против исламизации,а Россия молчит. Почему не выходите на улицу ,почему не протестуете? Или ждёте когда начну прямо на улице обращать вас в мусульман путём обрезания?
Москвичи, а просто не садиться в шайтан-арба (чурко-такси) никак ?Я понимаю, что их там уже 80% , если не больше , но требовать при заказе НОРМАЛЬНОГО водилу можно ?