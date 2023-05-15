Житель Артемовска Корнеев заявил, отступая, нацисты ВСУ подожгли многоэтажный дом с людьми

Эвакуированный из зоны боев житель Бахмута или Артемовска Олег Корнеев сообщил журналистам РИА Новости о зверствах украинских бандеровцев в городе, при отступлении под натиском «Вагнера», они подожгли многоэтажку с находящимися в подвале жителями.