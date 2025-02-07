"СВО затянулась, и паразиты почувствовали силу": Когда Алиев начнёт "вилять хвостиком" перед Путиным

АС Александр Смелов И сейчас опять скрывают правду от народа. Боятся. Да, скрывают свои делишки, скрывают свои намерения, прикрываясь якобы заботой о благах народа. Лицемерие возведено в ранг политики общения с народом. Прогнившая властная вертикаль и гнилостные метастазы во всех её слоях. Кто начнет чистить эти " Авгиевы конюшни"?

лл лина любимцева Всегда знала, что азербайджанцы С ГНИЛЬЦОЙ.... Но чтобы на таком уровне и так явно.... ОБОРЗЕЛИ!!