"СВО затянулась, и паразиты почувствовали силу": Когда Алиев начнёт "вилять хвостиком" перед Путиным

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Комментарии
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АС
Александр Смелов
И сейчас опять скрывают правду от народа. Боятся. Да, скрывают свои делишки, скрывают свои намерения, прикрываясь якобы заботой о благах народа. Лицемерие возведено в ранг политики общения с народом. Прогнившая властная вертикаль и гнилостные метастазы во всех её слоях. Кто начнет чистить эти &quot; Авгиевы конюшни&quot;?
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17 час.
лл
лина любимцева
Всегда знала, что азербайджанцы С ГНИЛЬЦОЙ.... Но чтобы на таком уровне и так явно.... ОБОРЗЕЛИ!!
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15 час.
Александр Ляшенко
А что так размыто двусмысленно? Александр Смелов. кто и что от вас скрывают, можете заявить прямо. а не из под плинтуса, вы же не сверчок. засранец. получается!
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9 час.
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