Подробности ключевых механик стратегии New Cycle про возрождение цивилизации С...

Подробности ключевых механик стратегии New Cycle про возрождение цивилизацииСтудия Core Engage раскрыла больше подробностей о механиках и особенностях грядущей градостроительной стратегии New Cycle, действие которой происходит в мире постапокалипсиса.
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