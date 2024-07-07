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Додик заявил, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Додик заявил, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в альянс НАТО, заявил президент республики Милорад Додик.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Так называемое &quot;вступление&quot; в НАТО - это добровольное согласие на то, что бы США их оккупировали. Ведь Европа находится под оккупацией США, начиная с 1945 года. НАТО только прикрытие этой оккупации. Оккупация США подразумевает беспрекословное подчинение требованиям и хотелкам США, полное уничтожение национальной идентичности и самостоятельности.. ПОЧЕМУ ВСЕ В МИРЕ ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ?!!
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13 час.

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