Додик заявил, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

лл

лина любимцева

Так называемое "вступление" в НАТО - это добровольное согласие на то, что бы США их оккупировали. Ведь Европа находится под оккупацией США, начиная с 1945 года. НАТО только прикрытие этой оккупации. Оккупация США подразумевает беспрекословное подчинение требованиям и хотелкам США, полное уничтожение национальной идентичности и самостоятельности.. ПОЧЕМУ ВСЕ В МИРЕ ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ?!!