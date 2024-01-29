ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ

Из отобранных подписей в поддержку Путина недействительными признали всего 0,15%. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ, следует из решения комиссии.
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