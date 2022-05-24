Ретейлеры Apple закрыли часть магазинов в России

Сеть re:Store, являющаяся оператором розницы Apple, начала закрывать магазины в России. Под ограничения попали восемь точек в Москве, четыре в Санкт-Петербурге, по одной — в Казани, Краснодаре и Челябинске плюс еще несколько в других городах.