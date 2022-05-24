Новости Тамбова

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  • галина
    Пора закрывать эти пункты. Тогда такого воровства не будет.В Тамбове неизвес...

Ретейлеры Apple закрыли часть магазинов в России

Ретейлеры Apple закрыли часть магазинов в России

Сеть re:Store, являющаяся оператором розницы Apple, начала закрывать магазины в России. Под ограничения попали восемь точек в Москве, четыре в Санкт-Петербурге, по одной — в Казани, Краснодаре и Челябинске плюс еще несколько в других городах.

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