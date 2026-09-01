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Царьград

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Захарова заявила о призыве Зеленского к 1000 ударам беспилотниками

Захарова заявила о призыве Зеленского к 1000 ударам беспилотниками

На полях Восточного экономического форума Мария Захарова сообщила о призыве Владимира Зеленского увеличить до 1000 в день удары беспилотниками по России.

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