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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    да это апостол павел  разнес  эту  заразу  по  всем  миру!! до него не одна  религия практически не  выходила  за гра...За что ненавидят ...
  • саша дмитренко
    ну навязали не они а  местное  правители,,удобно!!!!!  царь-от бога,,бунт  против  царя  это  бунт  против  бога!))) ...За что ненавидят ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Спасибо за знакомство с этим фотографом. Но не впечатлило. Сплошная агрессия, нет того, что женщину делает Женщиной, ...«Женщина в свете»...

Самое «нечистое» животное: как свинья демонизировалась в различных культурах

Самое «нечистое» животное: как свинья демонизировалась в различных культурах

Во все времена и во всех культурах свинья представлялась весьма неоднозначным животным. Она была символом неразборчивости и обжорства, но в то же время изобилия и плодовитости, если речь шла о домашнем животном, а также — безрассудной свирепости, силы и отчаянной смелости, если речь шла о диком вепре.

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