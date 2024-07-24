Самое «нечистое» животное: как свинья демонизировалась в различных культурах

Во все времена и во всех культурах свинья представлялась весьма неоднозначным животным. Она была символом неразборчивости и обжорства, но в то же время изобилия и плодовитости, если речь шла о домашнем животном, а также — безрассудной свирепости, силы и отчаянной смелости, если речь шла о диком вепре.