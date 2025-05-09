ДЕСЯТЬ НРАВСТВЕННЫХ ЗАПОВЕДЕЙ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Валерий Холодок

С Праздником Вас, Владимир, с Днём великой Победы Славянского Духа( русского) над той Темной стороной Человека, выразившейся в шовинизме определённой популяции людей, которая не исчезла и сейчас, а наоборот: пытается опять взять реванш. Вы про это отличие говорите? Так что из десяти заповедей этой статьи противоречит Нагорной Проповеди, КОНКРЕТНО? Так же, думаю, что проповеди Иисуса, что Древняя Славянская Вера претерпели столько искажений, внесённых "добрыми" проповедниками, что мысль "разделяй и властвуй" как никогда ДОЛЖНА присутствовать в размышлениях беседующих, чтобы не поддаться этой напасти. Так что, Владимир, прислушиваясь к Козьме Пруткову(А. С. Шишкову): ==="( Эта фраза приписывается Пруткову ошибочно — у него «Смотри в корень!» Авторство «Зри в корень» принадлежит А. С. Шишкову: одна из глав «Славянорусского корнеслова», изданного в 1817 году, носит название «Зри в корень: сын всегда говорит языком отца») Что-то не так с душой и сознанием, в которое именно душа, это глубинное, данное нам самим Творцом, выводит некий протест, мешающий быть спокойным и счастливым. Моё поколение в детстве просыпалось рано. Ещё до школы надо было помочь матери по хозяйству. В шесть утра, когда мама была уже у печи, а я ещё делал потягушки, звучал Гимн Советского Союза. Это наполняло душу величием, помогало встать рано, без сожаления покинуть прогретую постель, идти в холод, чтобы на дворе накормить многочисленных животных. Уже потом, изучая истоки того, что называется культурным кодом Русского мира, я узнал, что так было тысячелетиями: там, где была единая Вера, единый Великий Народ, отец служил Родине, мать – отцу, а дети – матери. И была Держава, которая стояла на незыблемых основах. Сегодня же, (о ужас, предательство!) когда звучит гимн РФ, я радио выключаю. С первыми же звуками величавой музыки сознание выводит навсегда прописанные в душе слова: «Союз нерушимый республик свободных связала навеки Великая Русь»."=== Это вот отсюда: https://zavtra.ru/blogs/ne_ukorenenennie_ni_zdes_ni_tam?ysclid=maglpox9bl311736149 Вы об этом отличии? Всего доброго.