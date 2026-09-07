Умерла актриса сериала из «Интерны» Альбина Евтушевская

Актриса Альбина Евтушевская, известная по фильмам «Русалка» и сериалу «Интерны», скончалась в возрасте 84 лет.
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