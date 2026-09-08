В Казани поддержали проект видеоуроков удмуртского языка

Казань. Татарстан. Проект по созданию серии видеоуроков удмуртского языка для начинающих стал одним из победителей конкурса «Үз телем» (Мой язык) (18+), организованного мэрией Казани.
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