Стала известна настоящая причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»

Настоящей причиной того, что в 2011 году шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США следил за авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, являлись опасения по поводу того, что российский корабль может начать тонуть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии