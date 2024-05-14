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Военное обозрение

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Глава украинской разведки: В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, у нас больше никого в резерве нет

Глава украинской разведки: В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, у нас больше никого в резерве нет

Ситуация на фронте в Харьковской области близка к критической, отметил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*.

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