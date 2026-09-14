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Донецкая группа новостей

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Регионам разрешат самостоятельно повышать тарифы ЖКХ выше установленного предела. Глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что из 10 730 ресурсоснабжающих организаций инвестиционные программы есть лишь у 2520 — около 24%.

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