Регионам разрешат самостоятельно повышать тарифы ЖКХ выше установленного предела. Глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что из 10 730 ресурсоснабжающих организаций инвестиционные программы есть лишь у 2520 — около 24%.
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