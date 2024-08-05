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Регионы России

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Эскалация напряженности в мире: Рябков призвал к максимальной ответственности

Эскалация напряженности в мире: Рябков призвал к максимальной ответственности

4 августа заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что процесс эскалации напряженности между странами может быть остановлен или отменен, даже если "часы судного дня" уже покажут "без двух минут один".

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