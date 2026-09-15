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Курские новости

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Хинштейн проинспектировал новые общественные территории Курска

Хинштейн проинспектировал новые общественные территории Курска

Губернатор Курской области Александр Хинштейн осмотрел новые общественные пространства, среди которых сквер с яблоневым садом на Можаевской и прогулочная зона на 2-ой Кожевенной с видом на храм.

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