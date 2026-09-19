Медведев призвал пойти дальше с иностранными активами после решения по Nestlé и Auchan

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил выйти за рамки действующего механизма временного управления иностранными активами.
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