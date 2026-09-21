Монро в мешке из-под картошки и императрица в мужском кафтане: пять красавиц, которых идеалом не измерить

Сегодня старый портрет или выцветшую фотографию разглядывают почти как кадр с кастинга. Считают нос, скулы, брови, длину ног, объём бёдер — и выносят приговор в три слова: «Разве это красавица?».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕЛ «Меня называли ур...
- Не всегда Мальдив...
- «Собчак плакала о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым