Польша попросила Украину отменить регистрацию пустых фур

REUTERS/Yan Dobronosov Министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик обратился к властям Украины с просьбой отменить обязательную регистрацию грузовиков, которые возвращаются на территорию Евросоюза без груза.
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