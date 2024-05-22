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Госдума предложила приравнять бестабачные смеси к никотину

Госдума предложила приравнять бестабачные смеси к никотину

Члены Комитета Госдумы по охране здоровья рекомендовали дополнить закон о запрете курения в общественных местах понятием «табачная смесь для нагревания», а также запретить розничную торговлю продуктами с массовой долей никотина более 3,5%, сообщает ДумаТВ.

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