Госдума предложила приравнять бестабачные смеси к никотину

Члены Комитета Госдумы по охране здоровья рекомендовали дополнить закон о запрете курения в общественных местах понятием «табачная смесь для нагревания», а также запретить розничную торговлю продуктами с массовой долей никотина более 3,5%, сообщает ДумаТВ.
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