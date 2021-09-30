О сенсационном возвращении Греты Тунберг

Несекретные материалыПолитикаО сенсационном возвращении Греты ТунбергСамая известная в мире школьная прогульщица, которая год назад вроде бы вернулась за парту, теперь снова в строю.Вернуться к статье98НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНКНаталья КлимоваВсе страшненькие и потому не очень популярные девочки ищут тему где могут прославиться,помните некрасивых и очень известных революционерок,террористок?!Чем бы дитя не тешилось...АлександрКлимат человеку неподвластен.ИванКогда эта Грета переселится в пещеру, готовить и обогреваться будет на костре из валежника, носить будет звериные шкуры, передвигаться только пешком, ну и так далее-"по зелёному, так сказать. Я поверю в её безумность.SISergey IvanovА меня во всем этом удивляет другое: удивляют взрослые дяди и тети, которые зачем- то слушают этот детский бессвязный лепет. Неужели совсем оскудела умами старушка Европа? Впрочем, от деменции лекарства нет. Осталась только одна надежда- на русского доктора Мороза. Пусть не через голову, так хоть через задницу, примерзшую к стулу, придут к ним пара- тройка здравых мыслей. Ну, а девочка Грета отправится в школу. Доучивать то, что прогуляла.Андрей КозионовКогда сам не хочешь лезть под "пули" критиков обычно впереди себя толкаешь детей, стариков и ... Что то напоминает такое поведение...ГорынычОНО вернулось? Верно говорят, не тонет.Николай ТитовНе важно, кто обозначит проблему, важно что проблема существует. Можно сколько угодно ржать над туповатой мордочкой Греты, но.... люди засрали свою планету и рано или поздно, но придется прибраться. Иначе.... эпидемии, болезни, катаклизмы, и прочие коллапсы. Все кто живет сейчас возможно помнят нормальный лес , нормальную воду и траву, а что будет у наших детей и внуков? Наш любимый Президент над Гретой то же иронизировал, а сам в отпуск в вертолет и.... туда где еще не засрано и где в озерах рыбы, а в лесах звери. Но нас на планете почти 8 миллиардов и далеко не все работают Президентами.АЮ МедведьКоля тут речь совсем о другом. Понятно планету засрали но причем здесь Российский газ. Камень то даже не в наш огород, а Европы. Наверно газ лучше, чище чем уголь. А эта юная прости-господи просто временная шестерка в руках зеленых которые есть неофашисты. Посмотри их лозунги, речи и т.д. Плевали зеленые на экологию, людей и т.п. Пиндоское бабло отрабатывают по развалу Европы.Владимир БезбадченкоДа что грета? "Учёные" со степенями и званиями не хотят видеть последствия вырубки и пожаров в лесах планеты. Нет связывания энергии Солнца- непредсказуемость климата! А выбросы тепловых двигателей авто и самолётов? За раскрытие этой темы могут нефтемагнаты и убить. Тема же греты вполне безопасна и олигархам не угрожает.Комментировать
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