Ушлые рекламщики однажды вставили рекламу чилийского пива в трилогию «Звездные войны»

В 2003 году телекомпания Channel 13 организовала первый в Чили показ трилогии «Звездные войны». Одним из спонсоров показа стала пивная компания Cerveza Cristal, которая решила не упускать такого шанса и умудрилась встроить в фильмы свою рекламу.
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