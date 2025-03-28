🙋♀️ Каждый россиянин имеет право предлагать изменения в символику Крыма Количество мнений, как известно, соответствует количеству людей.
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🙋♀️ Каждый россиянин имеет право предлагать изменения в символику Крыма Количество мнений, как известно, соответствует количеству людей.