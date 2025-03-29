🇺🇸🇺🇦🇷🇺 Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует, - вице-президент США Вэнс ➖«Мы продолжаем достигать прогресса.
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🇺🇸🇺🇦🇷🇺 Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует, - вице-президент США Вэнс ➖«Мы продолжаем достигать прогресса.
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