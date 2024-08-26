Сенатор Джабаров заявил, что задержание Дурова согласовано с США

Причина «охоты» за бизнесменом – отстаивание своей позиции Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интеврью RT сказал, что задержание во Франции Павла Дурова было проведено после согласования с США.
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