Что находится внутри Земли? От коры до ядра за несколько минут

Мы живем на тонкой пленке жизни, которую называем поверхностью Земли, но что скрывается прямо под нами, в этом невидимом мире, где давление и температура достигают немыслимых величин? Наше представление об этих глубинах, словно о далеком космосе, формируется на основе косвенных измерений и кропотливого анализа.