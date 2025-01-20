Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Что находится внутри Земли? От коры до ядра за несколько минут

Что находится внутри Земли? От коры до ядра за несколько минут

Мы живем на тонкой пленке жизни, которую называем поверхностью Земли, но что скрывается прямо под нами, в этом невидимом мире, где давление и температура достигают немыслимых величин? Наше представление об этих глубинах, словно о далеком космосе, формируется на основе косвенных измерений и кропотливого анализа.

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