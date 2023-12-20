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В зоне спецоперации ликвидирован наёмник из США, насмехавшийся над русскими бойцами

В зоне спецоперации ликвидирован наёмник из США, насмехавшийся над русскими бойцами

В районе Авдеевки уничтожен американский боевик Итан ХертвекКак стало известно ресурсу TrackANaziMerc, в районе Авдеевки был уничтожен 21-летний американский наёмник Итан Хантер Хертвек, воевавший на стороне ВСУ.

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