В районе Авдеевки уничтожен американский боевик Итан ХертвекКак стало известно ресурсу TrackANaziMerc, в районе Авдеевки был уничтожен 21-летний американский наёмник Итан Хантер Хертвек, воевавший на стороне ВСУ.
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