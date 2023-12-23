Захарова: членство РФ в исполнительном совете ОЗХО завершится в мае 2024 года

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия совместно с некоторыми партнерами продолжит удерживать часть взноса, которая отводится секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на финансирование навязанной США группы по расследованию и идентификации.
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