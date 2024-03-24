Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Infiniti рассекретила новый QX80, BMW показала новый электрокроссовер Vision Neue Klasse X, купе Mercedes-AMG GT получил версию с четырехцилиндровым двигателем и индексом 43, Audi представила Q6 e-tron на платформе электрического Porsche Macan, а Volkswagen выпустил самый мощный ID.
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