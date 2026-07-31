Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Отец убитого ребёнка из Тольятти просит помощи в огласке

Отец убитого ребёнка из Тольятти просит помощи в огласке

Неделю назад в Тольятти произошла трагедия, которая потрясла всю область. 23 июля 10-летний мальчик был смертельно травмирован сотрудником охраны на территории ресурсоснабжающей организации.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Этих мразей- на пожизненное. Это- наши дети. Были бы мигрантами- ОПГ- диаспора уже на весь мир вой бы подняла. Уважаемый Александр Иванович, возьмите на контроль эти дела- мрази должны получить по максимуму. Почему их не пристрелили « при попытке к бегству»?!    Никто не вернет ребятишек родителям… пусть покоятся с миром Ангелочки… искренние соболезнования родным и близким. 🙏🙏🙏
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1 м.
Одиссей
Кстати...   Вот только что в итоговых &quot;Вестях&quot; прошел сюжет о пресечении терактов. Одному из террористов - 12 лет. Он перелез через забор и пытался поджечь трансформаторную подстанцию. Ничего не напоминает?
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1 м.
Одиссей
Мужчины - это случайно выжившие мальчишки. (цэ)
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1 м.