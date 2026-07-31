Отец убитого ребёнка из Тольятти просит помощи в огласке

ninikooo Митусова

Этих мразей- на пожизненное. Это- наши дети. Были бы мигрантами- ОПГ- диаспора уже на весь мир вой бы подняла. Уважаемый Александр Иванович, возьмите на контроль эти дела- мрази должны получить по максимуму. Почему их не пристрелили « при попытке к бегству»?! Никто не вернет ребятишек родителям… пусть покоятся с миром Ангелочки… искренние соболезнования родным и близким. 🙏🙏🙏