Вячеслав Фетисов сравнил рекорд Овечкина с прыжком Боб Бимона на 8,90 м

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сравнил достижение Александра Овечкина в НХЛ с историческим прыжком Боба Бимона на 8,90 метров на Олимпиаде в Мехико 1968 года, отметив важность подобных рекордов.