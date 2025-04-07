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Царьград

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Вячеслав Фетисов сравнил рекорд Овечкина с прыжком Боб Бимона на 8,90 м

Вячеслав Фетисов сравнил рекорд Овечкина с прыжком Боб Бимона на 8,90 м

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сравнил достижение Александра Овечкина в НХЛ с историческим прыжком Боба Бимона на 8,90 метров на Олимпиаде в Мехико 1968 года, отметив важность подобных рекордов.

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