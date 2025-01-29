Очередной НПЗ был атакован украинскими дронами-камикадзе, на этот раз удару подверглось предприятие Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в городке Кстово Нижегородской области.
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Очередной НПЗ был атакован украинскими дронами-камикадзе, на этот раз удару подверглось предприятие Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в городке Кстово Нижегородской области.
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