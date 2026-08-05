Компания NtechLab поставила Нижегородской области мобильный комплекс видеоаналитики — он поможет обеспечивать безопасность массовых мероприятий и работу АПК «Безопасный город» там, где нет стационарных камер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии