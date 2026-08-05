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NtechLab поставила Нижегородской области мобильный комплекс видеоаналитики

NtechLab поставила Нижегородской области мобильный комплекс видеоаналитики

Компания NtechLab поставила Нижегородской области мобильный комплекс видеоаналитики — он поможет обеспечивать безопасность массовых мероприятий и работу АПК «Безопасный город» там, где нет стационарных камер.

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