Масштабный сбой произошел в работе Рунета днем 6 августа — пользователи жалуются, что не могут зайти на многие российские сервисы.
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Масштабный сбой произошел в работе Рунета днем 6 августа — пользователи жалуются, что не могут зайти на многие российские сервисы.