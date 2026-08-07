Лукашенко назвал Китай успешным благодаря опыту компартии

В пятницу Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Вилейском районе Минской области похвалил Китай за успешное развитие благодаря применению опыта компартии и предложил вернуться к подобной системе управления для эффективного решения задач.
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